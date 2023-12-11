Газзаев назвал главных претендентов на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/2024

Бывший главный тренер сборной России и ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По мнению специалиста, после зимней паузы борьба за чемпионство продолжится, а основными претендентами на золотые медали являются «Краснодар» и «Зенит». Газзаев считает, что чемпионом станет не тот, кто больше забьёт, а тот, кто меньше пропустит.

«Краснодарцам было важно уйти на зимнюю паузу во главе турнирной таблицы. В этом году команда показывает очень хорошие результаты, видна нацеленность её футболистов на победу в чемпионате. «Краснодар» и «Зенит» сейчас выглядят главными претендентами на золотые медали, и нас ждёт интересное продолжение их борьбы после зимней паузы. Отмечу, что чемпионом становится не тот, кто забил больше, а кто сумел пропустить меньшее количество мячей в свои ворота. В чём краснодарцы сейчас и лучше остальных», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ, набрав 38 очков. У «Зенита» на два очка меньше.