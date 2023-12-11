Агент Гравильона высказался про слухи о предложении московского «Динамо»

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы центрального защитника турецкого «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, прокомментировал информацию о том, что московское «Динамо» предложило € 5 млн за его клиента.

«Да, это правда», — приводит слова Амаара Sport24.

Напомним, ранее журналист Фабрис Хокинс сообщил, что московское «Динамо» предложило € 5 млн за защитника турецкого «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона. Сообщалось, что российская команда хочет подписать футболиста сборной Гваделупы в ближайшее трансферное окно.

Гравильон является воспитанником итальянского «Интера», откуда летом 2017 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перешёл в «Беневенто» за € 4 млн в возрасте 19 лет. Затем поиграл за «Пескару» и зимой 2019 года вернулся в состав миланской команды за € 6,1 млн.