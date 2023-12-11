Источник: московское «Динамо» предложило € 5 млн за защитника Гравильона

Московское «Динамо» предложило € 5 млн за центрального защитника турецкого «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, российская команда хочет подписать футболиста сборной Гваделупы в ближайшее трансферное окно.

Гравильон является воспитанником итальянского «Интера», откуда летом 2017 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перешёл в «Беневенто» за € 4 млн в возрасте 19 лет. Затем поиграл за «Пескару» и зимой 2019 года вернулся в состав миланской команды за € 6,1 млн.

После игрок отправлялся в аренду в «Пескару», «Сассуоло», «Асколи», «Лорьян» и «Реймс». Летом 2022 года 25-летний защитник перебрался в «Реймс» за € 3 млн, однако через полгода отправился в аренду в «Торино», а летом 2023 года присоединился к «Адана Демирспор» за € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне игрок сборной Гваделупы сыграл за турецкий клуб 18 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость оценивается в € 4,3 млн.