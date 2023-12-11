Игрок «Пари НН» Трошечкин рассказал, как его обманули мошенники на 133 тысячи рублей

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о ситуации, где его обманули мошенники на 133 тысячи рублей.

«Я покупал бутсы, их было довольно сложно найти в России, поэтому приходится пользоваться услугами перекупщиков. Немного потерял бдительность, купил бутсы не у того человека, не с того аккаунта. Не одну пару, а шесть — для себя и ребят.

Деньги потерял. Для меня это ощутимая сумма, я пошёл в полицию. Надеюсь, они будут работать активно. Я не первый и не последний, кто попадается на крючок мошенников. Знаю, что есть другие игроки, которые покупали на этом аккаунте бутсы», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что российский футболист через социальную сеть заказал кроссовки, перевёл деньги, однако товар не получил.