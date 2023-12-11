Тренер «Баварии» Тухель рассказал, насколько выбыл Серж Гнабри из-за травмы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько выбыл игрок команды Серж Гнабри из-за травмы.

«Боюсь, что Серж выбыл как минимум на восемь недель. Конечно, это очень долгий срок. Он был в хорошей форме на тренировках и сразу же получил травму, о чём я жалею», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

Напомним, Гнабри пропустил первый матч сезона с «Вердером» (4:0) из-за травмы бедра. Затем в сентябре сломал предплечье, а позже заболел. В начале ноября восстановился, однако недавно получил разрыв отводящей мышцы, из-за которой выбыл примерно на два месяца.

В нынешнем сезоне 28-летний немец сыграл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, где суммарно провёл на поле 451 минуту и отметился лишь одним забитым мячом.