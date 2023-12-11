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Футбольная федерация Англии не будет наказывать Джексона, схватившего за горло Паттерсона

Футбольная федерация Англии (ФА) не будет наказывать нападающего «Челси» Николаса Джексона за то, что он схватил за горло защитника «Эвертона» Нейтана Паттерсона в матче 16-го тура АПЛ, сообщает пресс-служба федерации.

ФА считает, что инцидент был вовремя улажен, поэтому не видит причин предъявлять нападающему какие-либо обвинения.

Напомним, ранее за подобные нарушения полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро и футболист «Манчестер Сити» Родри получили по три матча дисквалификации в английской Премьер-лиге.

В матче между «Эвертоном» и «Челси» сильнее оказались «ириски», которые победили со счётом 2:0. Голами отметились Абдулайе Дукуре и Льюис Доббин.

На данный момент «Эвертон» после 16 сыгранных матчей располагается на 17-м месте с 13 очками. «Челси» находится на 12-й позиции с 19 очками.