Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольная федерация Англии не будет наказывать Джексона, схватившего за горло Паттерсона

Футбольная федерация Англии не будет наказывать Джексона, схватившего за горло Паттерсона
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольная федерация Англии (ФА) не будет наказывать нападающего «Челси» Николаса Джексона за то, что он схватил за горло защитника «Эвертона» Нейтана Паттерсона в матче 16-го тура АПЛ, сообщает пресс-служба федерации.

ФА считает, что инцидент был вовремя улажен, поэтому не видит причин предъявлять нападающему какие-либо обвинения.

Напомним, ранее за подобные нарушения полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро и футболист «Манчестер Сити» Родри получили по три матча дисквалификации в английской Премьер-лиге.

В матче между «Эвертоном» и «Челси» сильнее оказались «ириски», которые победили со счётом 2:0. Голами отметились Абдулайе Дукуре и Льюис Доббин.

На данный момент «Эвертон» после 16 сыгранных матчей располагается на 17-м месте с 13 очками. «Челси» находится на 12-й позиции с 19 очками.

Материалы по теме
«Челси» проиграл «Эвертону» и опустился на 12-е место в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android