«Челси» проиграл «Эвертону» и опустился на 12-е место в таблице АПЛ

Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины, на 54-й минуте, Абдулайе Дукуре открыл счёт в матче, выведя «Эвертон» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Льюис Доббин удвоил преимущество «ирисок», установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Эвертона».

После результата данного матча «Эвертон» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.