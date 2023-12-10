Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» проиграл «Эвертону» и опустился на 12-е место в таблице АПЛ

«Челси» проиграл «Эвертону» и опустился на 12-е место в таблице АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины, на 54-й минуте, Абдулайе Дукуре открыл счёт в матче, выведя «Эвертон» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Льюис Доббин удвоил преимущество «ирисок», установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Эвертона».

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Дукуре – 54'     2:0 Доббин – 90+2'    

После результата данного матча «Эвертон» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android