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Игорь Федотов: VAR проверял гол «Сочи» 2,5 минуты. Что там можно было столько смотреть?

Игорь Федотов: VAR проверял гол «Сочи» 2,5 минуты. Что там можно было столько смотреть?
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе арбитров комнаты VAR на матче 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» (1:1).

«Очень странное решение отменить гол «Сочи». Ассистент отстал и неверно зафиксировал «вне игры», и в результате VAR ошибку исправил. Но что там можно было смотреть на протяжении двух с половиной минут? Мне непонятно. Это простой эпизод, и нечего там было столько проверять. Возможно, они пытались выстроить линии, чтобы показать графику, и не справились. Но не здесь нужно этим заниматься», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 туров. На втором месте находится «Зенит», отставая от «быков» на два очка. «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе лишь 11 очков.

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