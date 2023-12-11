«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ

РПЛ ушла на зимнюю паузу. Позади 18 туров, впереди — длинная пауза и ещё 12 раз по восемь матчей. Тема судейства, вне зависимости от обстоятельств, остаётся одной из самых острых в нашем чемпионате. Так как же арбитры справились с работой в последнем зимнем туре?

Специально для «Чемпионата» судейство в 18-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Локомотив» — «Урал» — 2:0

Хорошая работа Чистякова. Нелёгкие условия, холод. Я знаю, что это такое — работал в Перми в минус 18. Свисток замерзает, концентрация падает, потому что нужно постоянно двигаться.

На 53-й минуте Чистяков самостоятельно разобрался и продолжил игру после попадания мяча в руку. Несложный эпизод для арбитра, но сложный для восприятия болельщиков. Начали искать, что рука отставлена в сторону. Но игрок убирал её назад, и никакого нарушения там не было.

Оценка Чистякова — 8,5.

Артём Чистяков Фото: fclm.ru

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0

Очень хорошо отработал Кукуян. Многие возмущаются: он же неправильно удалил игрока «Динамо», как он может судить после этого, где шкала наказаний? А её нет. Исключение — когда арбитр серьёзно ошибается дважды подряд. Шкала наказаний пока затронула Безбородова и Мешкова. Второй до сих пор не работает, но не думаю, что это связано с качеством судейства. Безбородова же наказали показательно. Кукуяна, скорее всего, изначально назначили на «Спартак». И он отработал отлично. Вообще никаких претензий нет.

Оценка Кукуяна — 8,5.

«Ахмат» — «Ростов» — 0:0

Неплохо отработал Бобровский. Не показал жёлтую на девятой минуте, но есть момент интереснее — на 90+4-й минуте. Со своей позиции Бобровский, да и ассистент тоже, должен был видеть, что это красная карточка. Да, арбитр самостоятельно определил, где было нарушение — до штрафной или внутри. Но, видимо, Бобровский не успел зафиксировать картинку в голове, а защитники успели сместиться.

Возвращаясь к наказаниям арбитров, если бы сейчас продолжался чемпионат, Бобровский, скорее всего, получил бы назначение на следующий тур. Потому что неудаление на 90+4-й минуте никогда не повлияло бы на результат.

Оценка Бобровского — 7,8.

Ян Бобровский Фото: vk.com/akhmatgrozny

«Зенит» — «Пари НН» — 1:0

На этом матче появились офсайдные линии, чему мы несказанно рады. И даже отработали вроде хорошо. Разобрались в моменте с голом «Зенита».

Но на 59-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. Хотя общая картинка всё равно хорошая.

Оценка Иванова — 8,3.

«Факел» — «Динамо» — 1:1

Два тура подряд Шафеев был лучшим, и первый тайм в Воронеже у него идеальный. Что случилось в перерыве, я не знаю. Во втором тайме арбитр свистел непонятные фолы и ошибался. На 47-й минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру, потом неверно дал карточку другому футболисту гостей.

Самый ключевой эпизод, повлиявший на результат, — неверно назначенный 11-метровый в ворота «Динамо». Странное решение, и я могу вновь сказать, что оно выдуманное. Борьба двух игроков, один схватил другого, и тот пытается выбраться. Это нормально. Никакого удара, толчка или отмашки со стороны Бальбуэны я не вижу. Не знаю, за что тут назначать пенальти. А игрок «Динамо» ещё и жёлтую получил.

Оценка Шафеева — 7,7.

Рафаэль Шафеев Фото: fakelfc.ru

«Сочи» — «Оренбург» — 1:1

Несложная игра для Кукуляка. Первый эпизод — 42-я минута. Очень странное решение отменить гол «Сочи». Ассистент отстал и неверно зафиксировал «вне игры», и в результате VAR ошибку исправил. Но что там можно было смотреть на протяжении двух с половиной минут? Мне непонятно. Это простой эпизод, и нечего там было столько проверять. Возможно, они пытались выстроить линии, чтобы показать графику, и не справились. Но не здесь нужно этим заниматься.

Разобрался Кукуляк на 77-й минуте, когда показал жёлтую игроку «Оренбурга» за симуляцию. Но не наказал футболиста «Сочи» на 23-й минуте. Тем не менее хорошая работа.

Оценка Кукуляка — 8,3.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:0

Сложная игра досталась Карасёву, за это я повысил ему оценку. Сергея много критикуют за якобы непоказанные жёлтые карточки, кто-то даже шесть насчитал, но это несправедливо. Я насчитал две жёлтые: на 10-й минуте игроку «Краснодара» и на 27-й — футболисту ЦСКА. Для меня это стопроцентные моменты, где футболисты летели в подкат и попадали шипами в голеностоп. Всё остальное — пограничные эпизоды на усмотрение Карасёва. Такие моменты надо отдавать арбитру, чтобы он работал.

Карасёв в этом матче неплохо двигался, делал спринты. Для него это редкость. Он всегда старался выбирать позицию, и бег у него обычно гладкий.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Балтика» — «Рубин» — 0:1

Безбородов тоже понравился, хотя сравнивать его матч с игрой Карасёва невозможно. «Балтика» и «Рубин» словно испугались Владислава в хорошем смысле этого слова. Отнеслись с уважением. Не было никаких стычек сумасшедших, беготни. Но это хорошо: арбитру после паузы нужно вкатиться в процесс, и такие матчи придают уверенности. Простая игра для Безбородова, и он её провёл хорошо.

Оценка Безбородова — 8,4.

Владислав Безбородов Фото: fc-baltika.ru

Этот тур — один из лучших. Исключением стал только Шафеев, хотя от него не ожидали. У меня складывается ощущение, что арбитры разделились на классы и подклассы. После зимней паузы станет известно, кто будет работать в поле, а кто — на VAR. И сейчас уже видно, кто куда попадает. Среди судей в поле сложится основной костяк, на который будет опираться Мажич. Ещё есть вечно резервные из Первой лиги, как Панин, плюс будут подключать на малозначимые матчи арбитров вроде Чебана.

Сравнивать судейство в нынешнем и прошлом сезонах нет смысла. В предыдущем чемпионате каждый тур был скандал, и это наследие от Александра Егорова, которого сегодня убрали из «Уфы». Нынешний же период, с июня по декабрь, — очень хороший для судейства и департамента. Его нужно запомнить. И, я считаю, все выпады про плохое судейство — это попытка подрыва департамента для каких-то отдельных целей. Никак не для улучшения уровня судейства.