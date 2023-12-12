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Роналду и Месси претендуют на награду игроку года по версии фанатов Globe Soccer Awards

Роналду и Месси претендуют на награду игроку года по версии фанатов Globe Soccer Awards
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси вошли в число претендентов на награду игроку года по версии фанатов Globe Soccer Awards.

Кроме португальца и аргентинца, в число номинантов попали Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Неймар («Аль-Хиляль») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). В прошлом году обладателем этой награды стал форвард «Ливерпуля» Салах. Месси и Роналду также попали в число финалистов, претендующих на награду футболиста года по версии Globe Soccer Awards.

36-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента. 38-летний Роналду присоединился к саудовскому «Аль-Насру» в январе. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед».

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