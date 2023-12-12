Объявлены имена финалистов в борьбе за звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны имена финалистов, претендующих на награду игроку года от Globe Soccer Awards… Списки претендентов на победу опубликованы в соцсетях премии.

Финалисты в борьбе за звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

Фото: Соцсети Globe Soccer Awards

Отметим, что по итогам 2022 года эту награду выиграл нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В 2021 французский форвард тоже стал лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards.