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Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Ранос ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ

Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Ранос ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ
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Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Армении Грант-Леон Ранос ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из чемпионата России, подчеркнув своё нежелание менять клуб. Также футболист оценил свой первый сезон в немецкой Бундеслиге. Он подчеркнул, что ко многому привыкает и многому учится в элитном дивизионе чемпионата Германии.

«Это мой первый сезон в Бундеслиге. Я этот год использую для того, чтобы многому научиться и привыкнуть к команде, окружающей среде и городу. Позитивно смотрю на своё будущее. Могу также сказать, что считаю проведённое мной время в клубе для себя очень важным и полезным. Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно и поэтому не вижу причин менять клуб», — приводит слова Раноса Metaratings.

Напомним, до перехода в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха Ранос находился в структуре «Баварии».

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