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Лукас Эрнандес: нападающий, который впечатлил больше всего? Мбаппе!

Лукас Эрнандес: нападающий, который впечатлил больше всего? Мбаппе!
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Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес назвал своего одноклубника Килиана Мбаппе нападающим, который впечатлил его больше всего.

«Нападающий, который впечатлил меня больше всего? Если мне нужно кого-то назвать, я бы выбрал Килиана Мбаппе. Защищаться против таких быстрых игроков очень сложно. Когда я был в «Баварии», он доставил нам хлопот в 2021 году. А когда я был в Мадриде, я играл в дерби против Криштиану Роналду. Какой игрок! У него было всё», — приводит слова Эрнандеса PSG COMMUNITY в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.

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