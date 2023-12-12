Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Если Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ», то только долгосрочный

Если Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ», то только долгосрочный
Аудио-версия:
Комментарии

В том случае, если нападающий Килиан Мбаппе решит заключить новую сделку с «ПСЖ», он подпишет долгосрочное соглашение с клубом. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Équipe

По информации источника, повторения ситуации двухлетней давности, когда Мбаппе заключил контракт с парижанами на два года с опцией продления на 12 месяцев, не будет. Отмечается, впрочем, что на данном этапе вообще неизвестно, станет ли 24-летний Килиан подписывать новое соглашение с действующим чемпионом Франции. Ранее сообщилось, что нападающий уже сделал выбор в пользу «Реала».

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе выбрал «Реал» Мадрид, но должен подтвердить это в январе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android