Если Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ», то только долгосрочный

В том случае, если нападающий Килиан Мбаппе решит заключить новую сделку с «ПСЖ», он подпишет долгосрочное соглашение с клубом. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Équipe

По информации источника, повторения ситуации двухлетней давности, когда Мбаппе заключил контракт с парижанами на два года с опцией продления на 12 месяцев, не будет. Отмечается, впрочем, что на данном этапе вообще неизвестно, станет ли 24-летний Килиан подписывать новое соглашение с действующим чемпионом Франции. Ранее сообщилось, что нападающий уже сделал выбор в пользу «Реала».

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.