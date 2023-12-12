Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» готовит предложение по Бералдо, которым интересуется «Зенит»

«Лестер» готовит предложение по Бералдо, которым интересуется «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Лестер» пытается подписать бразильского защитника Бералдо из «Сан-Паулу», которым также интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает UOL.

По информации источника, английский клуб готовит предложение за 20-летнего футболиста, которое может достичь € 20 млн. В руководстве бразильского клуба предупредили, что не будут вести переговоры за сумму меньше этой.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бразильского защитника в € 15 млн. Ранее футболист заявил, что оставил решение по поводу будущего своим представителям и руководству «Сан-Паулу». В СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Зенита». Сине-бело-голубые предложили за Бералдо € 18 млн, но получили отказ — «Сан-Паулу» считает, что может выручить больше денег за свою звезду.

Материалы по теме
Бералдо, которым интересуется «Зенит», назвал свою футбольную мечту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android