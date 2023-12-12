Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года

ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на награду лучшему вратарю 2023 года, которая будет вручена в ходе церемонии The Best.

На награду претендуют голкипер саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Марокко Яссин Боно, вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, а также Эдерсон Мораес, выступающий за «Манчестер Сити» и бразильскую национальную команду.

Награда присуждается самым выдающимся игрокам мужского футбола в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Отметим, что в прошлом году обладателем награды стал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира — 2022.

Материалы по теме
Фото
ФИФА представила официальный мяч клубного чемпионата мира — 2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android