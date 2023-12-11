ФИФА представила официальный мяч клубного чемпионата мира — 2023

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 по 22 декабря в Саудовской Аравии. В розыгрыше турнира примут участие семь команд: «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс», «Леон», «Аль-Ахли», «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад».

В 2022 году победителем клубного чемпионата мира по футболу стал мадридский «Реал», переигравший в финале саудовский «Аль-Хиляль» (5:3). Лучшим бомбардиром розыгрыша стал нападающий испанского клуба Педро (четыре гола), лучшим игроком — Винисиус Жуниор.

Для «сливочных» эта победа стала пятой в турнире — никто чаще мадридцев не выигрывал этот трофей. Три победы в соревновании одержала каталонская «Барселона», по два раза выигрывали «Коринтианс» и «Бавария». По одному разу побеждали «Ливерпуль», «Челси», «Интернасьонал», «Манчестер Юнайтед», «Сан-Паулу», «Милан» и «Интер».