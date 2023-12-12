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21-летний бразильский футболист умер на поле из-за удара молнии

21-летний бразильский футболист умер на поле из-за удара молнии
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21-летний бразильский игрок Кайо Энрике де Лима Гонсалвес скончался после удара молнии во время футбольного матча, сообщает Globo Esporte.

Игрок участвовал в первом этапе Кубка области среди любительских команд «Униан Жайиренсе» и «Унидос» в Санту-Антониу-да-Платина. Кроме него, ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу.

При этом на видео, которое было записано фанатами, показаны моменты после удара молнии. Можно увидеть, как некоторым игрокам помогают, а одного, возможно, Кайо Энрике, тащат с футбольного поля.

Также, по словам муниципального директора отдела спорта мэрии Санту-Антониу-да-Платина Маркоса Новели Феррейры, во время матча шёл дождь.

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Источник: вратарь любительской команды умер во время разминки в Новой Москве
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