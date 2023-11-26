Источник: вратарь любительской команды умер во время разминки в Новой Москве

Вратарь любительской команды по хоккею умер во время разминки перед игрой на «Снегирь арене» в Новой Москве, сообщает Mash.

«Сокомандники пытались откачать его, пока на место ехала скорая. После того как 60-летний мужчина рухнул на лёд, очевидцы стали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось. Тогда они вызвали скорую помощь. По приезде медики также пытались достать спортсмена с того света, но безуспешно», — сказано в сообщении издания.

Напомним, 12 ноября 2023 года в Новосибирской области во время матча скончался 62-летний хоккеист. Также в этот день умер игрок во время матча московской любительской лиги.