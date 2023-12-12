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«Зенит» получит только € 20 млн из € 25 млн за переход Ренана в «Вест Хэм»

«Зенит» получит только € 20 млн из € 25 млн за переход Ренана в «Вест Хэм»
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Санкт-петербургский «Зенит» получит только € 20 млн из € 25 млн за переход защитника команды Роберта Ренана в английский «Вест Хэм», сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, бразильский «Коринтианс» владеет 20% прав на Ренана, а остальные 80% прав принадлежат сине-бело-голубым. Именно поэтому команда Сергея Семака получит лишь € 20 млн от сделки с «Вест Хэмом».

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» согласился продать Ренана «молотобойцам» за € 25 млн. Однако защитник сначала отправится в «Коринтианс», так как прямой переход из МИР Российской Премьер-Лиги в АПЛ невозможен из-за экономических санкций.

В нынешнем сезоне Ренан сыграл за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

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Источник: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за € 25 млн
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