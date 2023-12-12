Источник: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за € 25 млн

Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать защитника Роберта Ренана в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» за € 25 млн. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, футболист перейдёт в английский клуб транзитом через бразильский «Коринтианс», так как прямой переход из Российской Премьер-Лиги в Англию невозможен из-за экономических санкций. Сообщается, что руководство бразильского клуба всё ещё обсуждает с «Зенитом» сроки аренды игрока. Клуб из Сан-Паулу примет сделку только в том случае, если сможет рассчитывать на защитника до конца 2024 года.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года в качестве обмена на игрока Юри Алберто. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.