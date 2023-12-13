Лукас Васкес: Рюдигер — хороший псих, никто не знает его секретов

Полузащитник «Реала» Мадрид Лукас Васкес высказался о партнёрах по команде защитнике Антонио Рюдигере и полузащитнике Джуде Беллингеме.

Рюдигер? Просто немного сумасшедший? Как хороший псих, никто не знает его секретов. Он находится на невероятном уровне

Беллингем? Какой игрок, а! Он наслаждается собой и с первых минут показывает, какой он игрок. Он наслаждается этим. Пока рано сравнивать. Его старт впечатляет. Мы хотим помочь ему продолжить этот путь на долгие годы. Надеюсь, он сможет приблизиться к тому, что сделали Карим и Криштиану», — приводит слова Васкеса Marca.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в июле 2023 года. Сумма трансфера составила €103 млн.Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего полузащитника в €150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 19 матчей, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.