Джуд Беллингем — главный талант поколения! Неужели «Реал» выиграет Лигу чемпионов?

Результативность Холанда и Кейна восхищает, но ничто не сравнится с вкладом и игрой хавбека «сливочных».

Групповой этап Лиги чемпионов ещё не закончился, а уже появился список главных претендентов на победу в турнире. Главными фаворитами эксперты считают «Манчестер Сити», «Баварию», «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселону», «Интер» и дортмундскую «Боруссию».

На наш взгляд, можно сразу же исключить из списка претендентов на победу в ЛЧ «ПСЖ», «Барселону» и «Боруссию». Эти команды последние несколько лет крайне неудачно выступают в главном еврокубковом турнире. Парижане и каталонцы нестабильны, а дортмундцам не хватает чемпионского менталитета и ресурсов.

Анчелотти и Беллингем идут за 15-м кубком для «сливочных»

Мадридский «Реал» аналитики не считают главным фаворитом, что удивляет. «Сливочные» являются самым успешным клубом в истории турнира. Они становились победителями Лиги чемпионов 14 раз. У ближайшего преследователя «Милана» ровно в два раза меньше золотых медалей ЛЧ.

По итогам минувшего розыгрыша турнира мадридцы добрались до полуфинала. Дальше не пустил «Манчестер Сити» (1:1 и 0:4). В преддверии этого сезона «Реал» подписал молодого таланта Джуда Беллингема. Карло Анчелотти поменял схему игры специально под него. За счёт этого и не только англичанин освоился моментально.

Беллингем выиграл премию Golden Boy, а также установил уникальный клубный рекорд. В первых 15 матчах в составе «сливочных» полузащитник забил 14 мячей. В том числе благодаря его стараниям «Реал» преуспевает во всех турнирах, несмотря на огромное количество важных кадровых потерь.

К началу плей-офф ведущие футболисты «сливочных» должны оправиться от повреждений. И кто тогда сможет их остановить? Поставить на то, что мадридский «Реал» станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.00. Если не выиграет, сыграет 1.10.

Кейн пришёл в «Баварию» за трофеями, но что-то идёт не так

Так же, как и на «Реале», на выступлениях «Баварии» положительно отразилось приобретение летом одного из лидеров сборной Англии — Гарри Кейна. 30-летний форвард в 18 встречах в составе мюнхенцев во всех официальных турнирах забил 22 мяча и отдал семь результативных передач.

Баварцы шесть раз выигрывали Лигу чемпионов, а также пять раз брали серебряные медали. Если в прошлом сезоне у Томаса Тухеля регулярно наблюдали проблемы с построением атак и завершением, то теперь мюнхенцы очень много забивают.

Вселяют неуверенность в победу мюнхенцев разве что разгромное поражение в финале Суперкубка Германии с «Лейпцигом» (0:3) и вылет из Кубка страны на ранней стадии. В Лиге чемпионов также недавно прозвучал тревожный звонок. Подопечные Тухеля сенсационно не сумели обыграть на домашней арене «Копенгаген» (0:0).

Примечательно, что за всю карьеру Гарри Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея. Неужели он прихватил из Англии частичку невезения с собой? В Бундеслиге «Бавария» занимает только вторую строчку. Поставить на то, что она выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00. Если мюнхенцы этого не сделают, сыграет коэффициент 1.17.

Артету и Гвардиолу нельзя списывать со счетов!

Если вынести за скобки «Ливерпуль», который уже много лет тренирует Юрген Клопп, то в АПЛ в последнее время доминируют испанские специалисты — Унаи Эмери, Микель Артета и Хосеп Гвардиола.

У последних двух специалистов есть вполне реальные шансы выиграть как первенство, так и Лигу чемпионов. У Эмери они могут появиться в следующем сезоне. Артета и Гвардиола построили великолепные команды, которые обладают шикарной глубиной состава и демонстрируют футбол высочайшего качества. На победу «Арсенала» в ЛЧ можно поставить за 8.00.

«Горожане» в последних девяти турах в АПЛ одержали только три победы. Их лидер атаки Эрлинг Холанд стал худшим игроком топ-5 лиг по числу нереализованных голевых моментов в сезоне. Он упустил 15 возможностей отличиться. Впрочем, в 14 встречах в АПЛ норвежец забил 14 мячей. Что же будет, если он улучшит реализацию?

В прошлом сезоне у подопечных Гвардиолы также возникли некоторые проблемы в середине сезона, а закончилось всё тем, что они выиграли требл. И Холанд сыграл в успехе далеко не последнюю роль. Поставить на то, что «Манчестер Сити» защитит титул победителя Лиги чемпионов, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.

Симоне Индзаги намерен взять реванш у Гвардиолы

«Интер» по итогам минувшего сезона добрался до финала Лиги чемпионов, в котором навязал борьбу «Манчестер Сити». Если бы не несколько эпизодов, он вполне мог бы выиграть золото. С тех пор «нерадзурри» стали только сильнее. В 19 матчах во всех официальных турнирах они потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью.

Шикарную форму набрал Лаутаро Мартинес. За этот период времени он забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Поставить на то, что подопечные Симоне Индзаги станут победителями Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 17.0.

Карло Анчелотти покинет «Реал» красиво

И всё же, на наш взгляд, главным фаворитом является мадридский «Реал». У него всегда особый настрой на турнир. Дополнительной мотивации «сливочным» прибавит то, что это последний сезон для Анчелотти во главе клуба. Затем он возглавит сборную Бразилии. Итальянский специалист является самым титулованным тренером в истории ЛЧ. Думается, Беллингем поможет ему поднять пятый кубок над головой.

Ставка: «Реал» станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024 за 7.00.