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Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Ньюкасл» — «Милан»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Ньюкасл» — «Милан»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Игра начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Милан» заработал пять очков и расположился на последней строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона и не выявили победителя — 0:0.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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