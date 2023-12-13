«Ньюкасл» — «Милан»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Игра начнётся в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Милан» заработал пять очков и расположился на последней строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона и не выявили победителя — 0:0.