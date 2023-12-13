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Глава ВТБ рассказал о финансировании «Динамо» в 2024 году

Глава ВТБ рассказал о финансировании «Динамо» в 2024 году
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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о финансировании московского «Динамо» в 2024 году. По его словам, финансовые вливания в футбольный клуб сохранятся на стабильном уровне. Также Костин заявил о намерении построить в Москве детскую футбольную академию.

«Конечно, поддержка в следующем году будет, стабильное финансирование будет — тут никаких вопросов. Будем очень активно заниматься детским футболом, будем строить детскую футбольную академию в Москве. Видите, жизнь показала, что именно молодые игроки, которых мы вырастили, сегодня определяют лицо «Динамо», — приводит слова Костина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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