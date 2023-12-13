Сборная Колумбии сообщила о травме форварда «Зенита» Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не будет работать с национальной командой Колумбии из-за травмы. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Колумбии.

«Тренерский штаб сборной Колумбии сообщает, что игрок Матео Кассьерра из российского «Зенита» не сможет присоединиться к национальной команде из-за мышечной травмы, которая мешает ему находиться в оптимальной физической форме.

Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления и надеются, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», — написано в заявлении.

В 2023 году 26-летний Матео Кассьерра принял участие в двух товарищеских матчах сборной Колумбии и отметился одним забитым мячом.