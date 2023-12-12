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Булыкин: главным открытием в РПЛ среди игроков для меня стал Кассьерра

Булыкин: главным открытием в РПЛ среди игроков для меня стал Кассьерра
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кто из футболистов и клубов для него стал главным открытием Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил «Краснодар», ставший так называемым зимним чемпионом РПЛ, а также нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, лидирующего в гонке бомбардиров чемпионата страны.

«Главное удивление — «Краснодар» на первом месте. Это успех для них. Понятно, что много преследователей и все рядом. В зимнюю паузу надо хорошо поработать, чтобы потом провести хороший отрезок и выиграть медали чемпионата как минимум. Если говорить об игроке, то главным открытием для меня стал Кассьерра», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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