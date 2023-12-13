КДК РФС не наказал Галактионова, которого подозревали в общении с помощником по рации

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов не нарушал условия дисквалификации в матче 17-го тура Российской Пермьер-Лиги с «Зенитом» (3:1), поэтому к специалисту не будут применены санкции.

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросы, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что по ходу игры 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1) Галактионов общался с помощником при помощи рации. Железнодорожники после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Лидирует «Краснодар» (38 очков).