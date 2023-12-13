Лопетеги может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Испанский специалист Хулен Лопетеги может стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Relevo.

Сейчас главным тренером английского клуба является Эрик тен Хаг. «Манчестер Юнайтед» стал последним в своей группе Лиги чемпионов и завершил европейскую кампанию в этом сезоне. В соперниках у команды тен Хага были «Бавария», «Копенгаген» и «Галатасарай». В Премьер-лиге команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков за 16 матчей.

Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул «Вулверхэмптон» в августе 2023 года из-за разногласий с руководством «волков». Руководство «красных дьяволов», со своей стороны, ценит работу, которую Хулен проделал в «Вулверхэмптоне», его владение языком, знание Премьер-лиги, а также его опыт работы в Европе (он выиграл Лигу Европы с «Севильей»). Это ставит его впереди других вариантов, среди которых упоминаются Зидан, Грэм Поттер или Де Зерби.