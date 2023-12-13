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Лопетеги может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Лопетеги может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Испанский специалист Хулен Лопетеги может стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Relevo.

Сейчас главным тренером английского клуба является Эрик тен Хаг. «Манчестер Юнайтед» стал последним в своей группе Лиги чемпионов и завершил европейскую кампанию в этом сезоне. В соперниках у команды тен Хага были «Бавария», «Копенгаген» и «Галатасарай». В Премьер-лиге команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков за 16 матчей.

Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул «Вулверхэмптон» в августе 2023 года из-за разногласий с руководством «волков». Руководство «красных дьяволов», со своей стороны, ценит работу, которую Хулен проделал в «Вулверхэмптоне», его владение языком, знание Премьер-лиги, а также его опыт работы в Европе (он выиграл Лигу Европы с «Севильей»). Это ставит его впереди других вариантов, среди которых упоминаются Зидан, Грэм Поттер или Де Зерби.

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