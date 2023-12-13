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Экс-игрок «Краснодара» Таранов: в первой части сезона РПЛ ждал большего от Сперцяна

Экс-игрок «Краснодара» Таранов: в первой части сезона РПЛ ждал большего от Сперцяна
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Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ждал большего от Эдика Сперцяна. Он очень здорово провёл прошлый сезон, а в этом не так ярок. Может, он немного подуспокоился. Парень молодой, его успехи могли немного остановить его в развитии как футболиста, пресса уделяет ему много внимания. Я, конечно, хочу пожелать Сперцяну, чтобы он ни в коем случае не останавливался на достигнутом. Может ли это быть связано с неудачным переходом в Европу? Насколько я знаю, он сам не хотел менять клуб. Думал об этом, но на сегодняшний день хотел остаться в «Краснодаре». Может, если было бы какое-то суперпредложение… Но пока рановато. Не думаю, что этот фактор мог сыграть какую-то роль», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

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