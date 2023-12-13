«Ньюкасл» — «Милан»: Жоэлинтон вывел «сорок» вперёд

В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На 33-й минуте «Ньюкасл» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Жоэлинтона.
В матче 1-го тура группового этапа команды сыграли вничью — 0:0. В сегодняшнем матче обеим командам для выхода в плей-офф необходима исключительно победа.
После пяти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает третье место в группе А, имея в своём активе пять очков. «Милан» располагается на последней, четвёртой строчке, набрав также пять очков. «Сороки» опережают итальянскую команду по дополнительным показателям.
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