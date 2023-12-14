Марко Ройс — об 1:1 с ПСЖ: это была справедливая ничья, Париж проводил опасные контратаки

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройс высказался о ничьей с ПСЖ (1:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Большое спасибо за то, что мы закончили группу на первом месте. Это был дикий матч, он мог пойти в обе стороны. Мы хорошо находили пространства, хорошо ротировали и хорошо вводили Фюллькруга в игру. Время от времени мы показывали хорошую игру в связке, но в завершении нам немного не хватало желания. Было слишком много потерь владения мячом в полузащите. Париж проводил опасные контратаки. Если бы мы дольше держались впереди, возможно, ПСЖ было бы сложнее. Это была справедливая ничья», – приводит слова Ройса официальный сайт «Боруссии».

После шести туров «Боруссия» заняла первое место с 11 очками в группе F с ПСЖ (8 очков), «Миланом» (8 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).