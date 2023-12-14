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Марко Ройс — об 1:1 с ПСЖ: это была справедливая ничья, Париж проводил опасные контратаки

Марко Ройс — об 1:1 с ПСЖ: это была справедливая ничья, Париж проводил опасные контратаки
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Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройс высказался о ничьей с ПСЖ (1:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Большое спасибо за то, что мы закончили группу на первом месте. Это был дикий матч, он мог пойти в обе стороны. Мы хорошо находили пространства, хорошо ротировали и хорошо вводили Фюллькруга в игру. Время от времени мы показывали хорошую игру в связке, но в завершении нам немного не хватало желания. Было слишком много потерь владения мячом в полузащите. Париж проводил опасные контратаки. Если бы мы дольше держались впереди, возможно, ПСЖ было бы сложнее. Это была справедливая ничья», – приводит слова Ройса официальный сайт «Боруссии».

После шести туров «Боруссия» заняла первое место с 11 очками в группе F с ПСЖ (8 очков), «Миланом» (8 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Адейеми – 51'     1:1 Заир-Эмери – 56'    
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