Унаи Эмери — о Лиге Европы: «Астон Вилла» хочет завершить групповой этап на первом месте

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о целях бирмингемцев в Лиге Европы в преддверии матча 6-го тура с боснийским «Зриньски».

«Мы выполнили первую задачу, вышли в следующий раунд. Теперь мы хотим финишировать первыми в группе, но также хотим дать другим игрокам шанс проявить себя. В матче с «Зриньски» сыграют разные футболисты, не уверен, сколько изменений в состав я внесу, но изменения будут», — приводит слова Эмери британское издание Express & Star.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Астон Вилла» занимает первое место в квартете E, набрав 12 очков. На втором месте расположилась польская «Легия» (девять очков). «Зриньски» занимает последнее, четвёртое место.