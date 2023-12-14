Тарасов: ждал, когда Ромащенко станет главным тренером — он уже готов и набрался опыта

Бывший футболист «Томи», «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о главном тренере грозненской команды Мирославе Ромащенко.

«Стал следить за «Ахматом», когда туда пришёл Ромащенко. Мы с ним очень хорошо знакомы — он тренировал меня ещё в дубле «Спартака». Всегда он был в основном помощником Черчесова, а тут сам возглавил команду. Пожелал удачи и слежу. Нравится, что у него там происходит, вроде неплохо. Сначала хорошо, потом не очень, несколько поражений, а потом снова хорошо. Ждал, когда Ромащенко станет главным тренером. Он уже готов и набрался опыта», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ахмат» после первого круга Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.