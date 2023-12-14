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Гогниев: хочется поработать на высоком уровне, в долгую, но конкретики пока нет

Гогниев: хочется поработать на высоком уровне, в долгую, но конкретики пока нет
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Бывший тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании поработать на высоком уровне, однако признался, что у него нет предложений.

«На данный момент, я в так называемом творческом отпуске. Да, какие-то предложения приходят, но не всегда они подходят. Конкретного и серьёзного предложения не было.

Готов рассматривать предложения и из Первой лиги, и из РПЛ. Хочется поработать в долгую, чтобы на меня рассчитывали, как на тренера. Потому что тренеру тяжело сразу дать какой-то результат. Хочется именно поработать. Я рассматриваю долгосрочное предложение, которое меня устроит в работе. Нет разницы какая лига. Мне очень интересно развивать футболистов. Но хотелось бы поработать на более высоком уровне. Повторюсь: всё зависит от предложения. Я рассматриваю и сопоставляю», — сказала Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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