Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пятибратов: о моём назначении в новый клуб будет объявлено в ближайшее время

Дмитрий Пятибратов: о моём назначении в новый клуб будет объявлено в ближайшее время
Комментарии

Известный тренер Дмитрий Пятибратов анонсировал своё назначение в новый клуб. При этом он не назвал ни команду, ни лигу, в которой с большой долей вероятности будет работать.

«Конечно, у меня есть интерес работать тренером, потому что это что-то невероятное: драйв, постоянное развитие и общение с коллективом. Очень хотел бы приступить к работе в самое ближайшее время. Думаю, нам осталось подождать несколько дней, а может быть, и один. Мы с клубом уже на финишной прямой, но не могу назвать лигу. Как раз сейчас еду на встречу, поэтому думаю, что о назначении будет объявлено в ближайшее время», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним местом работы Пятибратова был воронежский «Факел».

Материалы по теме
Источник: Пятибратов заменит Семшова на посту главного тренера «Чайки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android