Тренер «Карабаха» высказался о возможном возвращении игрока «Краснодара» Боржеса

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился мыслями о возможном возвращении полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в азербайджанский клуб.

«У нас не было с ними разговора. Кто бы ни покинул команду, мы всегда говорим им вслед, что двери клуба для них открыты. Он поставил перед собой цель – вырасти. Здесь у него всё было хорошо. Если будет вариант возвращения Кади, то мы только за. Но у него контракт и довольно крупный. Время покажет», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

27-летний полузащитник выступал за «Карабах» с июля 2021 по январь 2023 года. По данным Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за переход бразильца € 2 млн. В текущем сезоне Боржес принял участие в 21 матче в составе «быков» во всех турнирах. В активе Кади четыре забитых гола и одна результативная передача.