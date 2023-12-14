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Лунёв отыграл все 90 минут и помог «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги Европы

Лунёв отыграл все 90 минут и помог «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и шведский «Хеккен». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Хозяева поля вышли вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился нападающий Леандру Андраде. Второй гол в составе «Карабаха» на счету Яссина Бензия. Алжирский футболист отправил мяч в сетку ворот шведской команды на 45+4-й минуте. На 56-й минуте азербайджанский клуб остался вдесятером. Арбитр показал прямую красную карточку черногорскому защитнику Марко Вешовичу. На 90+4-й минуте шведы отыграли один мяч благодаря автоголу Бадави Гусейнова

Российский голкипер хозяев Андрей Лунёв провел на поле все 90 минут, но не помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.

После этой победы в активе «Карабаха» стало десять очков. Команда заняла второе место в группе Н и вышла в весеннюю часть Лиги Европы. «Хеккен» не смог набрать очки в шести играх группового этапа и занял итоговое последнее место.

Лига Европы . Группа H. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 1
Хеккен
Гётеборг, Швеция
1:0 Андраде – 1'     2:0 Бензия – 45+4'     2:1 Гусейнов – 90+4'    
Удаления: Вешович – 56' / нет
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