Ярошик: сейчас мной интересуется один маленький клуб из маленькой страны — мне интересно

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что к нему проявляет интерес «маленький клуб из маленькой страны». Чешский специалист подчеркнул, что подобное предложение для него может быть интересно. Он заявил, что любит тренерскую работу, поэтому ему неважно, в какой стране и команде работать.

«Сейчас мои дела хорошо, я бы хотел снова тренировать. Я люблю эту работу, поэтому для меня неважно, в какой стране и команде. Сейчас мной интересуется один маленький клуб из маленькой страны, но для меня это интересно. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей.