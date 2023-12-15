Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Вахду» в матче Про-Лиги

«Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Вахду» в матче Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Вахда». Команды играли на стадионе им. принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.

На 20-й минуте отличился защитник «Аль-Хиляля» Сауд Абдулхамид. Ему ассистировал Рубен Невеш. На 80-й минуте второй мяч хозяев забил форвард Александр Митрович.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 17 матчей. «Аль-Вахда» находится на девятой строчке, заработав 22 очка.

В параллельных матчах «Аль-Фатех» и «Аль-Шабаб» сыграли вничью — 1:1, а «Дамак» обыграл «Аль-Раед» с минимальным счётом 1:0.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
15 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Вахда
Мекка
1:0 Абдулхамид – 20'     2:0 Митрович – 80'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android