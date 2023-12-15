«Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Вахду» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Вахда». Команды играли на стадионе им. принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.
На 20-й минуте отличился защитник «Аль-Хиляля» Сауд Абдулхамид. Ему ассистировал Рубен Невеш. На 80-й минуте второй мяч хозяев забил форвард Александр Митрович.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 17 матчей. «Аль-Вахда» находится на девятой строчке, заработав 22 очка.
В параллельных матчах «Аль-Фатех» и «Аль-Шабаб» сыграли вничью — 1:1, а «Дамак» обыграл «Аль-Раед» с минимальным счётом 1:0.
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