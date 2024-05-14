Танасиевич: уровень второй десятки топ-5 лиг Тюкавин потянет без проблем

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Стоит ли Тюкавину уехать играть в Европу? Стоит. Если будет возможность, надо ехать летом. Как динамовцу, мне бы не хотелось, чтобы он покидал команду, но как человек, который любит футбол, скажу, что ему нужно развиваться и почувствовать, что такое европейский футбол. Его отъезд будет хорошим примером для ребят, играющих в школе «Динамо». Они увидят, что если хорошо работать, то можно уехать в топовый чемпионат.

Тюкавин потянет уровень чемпионатов из топ-5? Да, конечно. Любую команду из первой десятки, он, может, и не потянет на сегодняшний день, но уровень второй десятки — без проблем», — приводит слова Танасиевича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.