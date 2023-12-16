В Германии фанаты проведут акции протеста в связи с коммерческим решением DFB

В грядущие выходные болельщики различных футбольных клубов Германии проведут массовые акции протеста, направленные против решения Немецкого футбольного союза (DFB) о привлечении сторонних инвесторов в местный футбол. Планируется, что с первую по двенадцатую минуту всех игр они будут показательно молчать.

«Мы не готовы безучастно наблюдать за тем, как распродают немецкий футбол. Чтобы чётко показать, что столь широко разрекламированный 12-й игрок (фанат) не готов становиться частью сделки Немецкой футбольной лиги с сомнительными инвесторами, мы будем молчать 12 минут», — цитирует объединённое заявление немецких футбольных фанатов Bild.

Напомним, Немецкий футбольный союз намерен продать 8% акций будущих телевизионных прав частным зарубежным инвестиционным компаниям. Подобная инициатива предлагалась в мае текущего года, но тогда она была отклонена большинством голосов клубов из первой и второй Бундеслиги.