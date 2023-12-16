Канчельскис: сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак».

«В начале и середине чемпионата интрига есть и будет всегда. Самое главное не как «Краснодар» начал, а как закончит. Во втором круге ещё немного попыжатся, а потом «Зенит» будет на первом месте. Но соглашусь, что они молодцы! Пускай подольше продержатся в этой зоне и продолжат создавать проблемы для «Зенита». Но все прекрасно понимаем, что зенитовцы с такими ресурсами и футболистами будут противостоять. У них очень большое преимущество.

Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы не только «Краснодар» это делал. «Локомотив» неплохо выглядел с «Зенитом», но в других погодных условиях мог бы быть другой результат. Но победа «Локомотива» говорит о том, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.