Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала» Мадрид

Бразильский игрок «Палмейраса» Эндрик впервые встретился футболистами и тренерами испанского «Реала» Мадрид.

При этом Эндрик также посетит матч 17-го тура испанской Примеры между «Реалом» Мадрид и «Вильярреалом», который пройдёт 17 декабря.

17-летний бразилец уже подписал контракт с испанской командой, однако перейдёт в стан «сливочных» лишь летом 2024 года, так как ему нет ещё 18 лет. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер Эндрика в «Реал» Мадрид составил € 37,5 млн.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист сыграл за «Палмейрас» 53 матча во всех турнирах, где отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.