17-летний будущий игрок «Реала» Эндрик подорожал на € 20 млн

17-летний нападающий бразильского клуба «Палмейрас» Эндрик, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», вырос в оценочной трансферной стоимости во время декабрьского пересчёта цен порталом Transfermarkt до € 45 млн. При этом футболист прибавил в цене € 20 млн — по итогам июльского пересчёта его стоимость составляла € 25 млн.

В декабре 2022 года было объявлено о выкупе прав на игрока мадридским «Реалом», сумма трансферной компенсации составила, по данным СМИ, € 72 млн (по данным Transfermarkt — € 37,5). Эндрик присоединится к «королевскому клубу» в июле 2024 года после достижения им 18-летнего возраста.

В прошедшем бразильском сезоне-2023 на счету 17-летнего футболиста 50 матчей за взрослый состав «Палмейраса» во всех турнирах и 12 забитых голов.