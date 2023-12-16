Девушка обвинила игрока ЦСКА Мендеса в том, что он бросил её во время беременности

София Пинто обвинила игрока московского ЦСКА и сборной Чили Виктора Мендеса в том, что он бросил её во время беременности.

«Люди, скажите Виктору Фелипе Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя, чтобы он соизволил ответить на сообщение после девяти месяцев исчезновения и появиться в клинике. Я долго молчала. Очевидно, единственный способ добраться до него — обнародовать это», — написала Пинто в социальных сетях.

Напомним, Мендес перебрался в стан армейцев летом 2022 года из чилийского «Униона Эспаньолы», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,5 млн. В общей сложности 24-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей.