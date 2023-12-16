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Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Кальяри» в матче Серии А

Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Кальяри» в матче Серии А
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Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Матч завершился натужной победой хозяев — 2:1.

«Наполи» сумел выйти вперёд лишь через 69 минут после стартового свистка — голом отметился нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Однако уже через три минуты гости сравняли счёт усилиями форварда Леонардо Паволетти. Победный гол в составе неаполитанцев забил Хвича Кварацхелия, отличившийся на 75-й минуте — 2:1.

«Наполи» за 16 туров чемпионата Италии заработал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кальяри», в активе которого 13 очков, находится на 16-й строчке.

Италия - Серия А . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Осимхен – 69'     1:1 Паволетти – 72'     2:1 Кварацхелия – 75'    
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