Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» одолеть «Кальяри» в матче Серии А
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Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Матч завершился натужной победой хозяев — 2:1.
«Наполи» сумел выйти вперёд лишь через 69 минут после стартового свистка — голом отметился нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Однако уже через три минуты гости сравняли счёт усилиями форварда Леонардо Паволетти. Победный гол в составе неаполитанцев забил Хвича Кварацхелия, отличившийся на 75-й минуте — 2:1.
«Наполи» за 16 туров чемпионата Италии заработал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кальяри», в активе которого 13 очков, находится на 16-й строчке.
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