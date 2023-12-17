Хави: до конца сезона все матчи «Барселоны» будут финалами, нам очень нужны очки

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о важности матча 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда на выезде встречается с «Валенсией».

«Матч с «Валенсией» — это финал, потому что нам очень нужны очки. Мы на семь баллов отстаём от «Жироны», на пять от «Реала». Сегодня «Атлетико» оступился, нам нужно этим воспользоваться.

До конца текущего сезона все матчи будут сродни финалам. Раз за разом мы должны демонстрировать отличную игру, бороться за три очка. Хорошие результаты придадут нам бодрости и морального духа», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 34 очка после 16 туров. Отставание каталонцев от лидирующей «Жироны» — семь очков.