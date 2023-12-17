Даниил Денисов назвал лучших молодых игроков РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о пятёрке лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги. Он включил в этот список Константина Тюкавина («Динамо»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба — «Крылья Советов»), Никиту Кривцова («Краснодар»), а также себя.

«Тюкавин, Салтыков, Кривцов, себя бы тоже включил, Шитова бы отметил. Он не так часто играет, но у него хорошие перспективы», — сказал Даниил Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Даниил Денисов провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника «Спартака» пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.