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Даниил Денисов назвал лучших молодых игроков РПЛ

Даниил Денисов назвал лучших молодых игроков РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о пятёрке лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги. Он включил в этот список Константина Тюкавина («Динамо»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба — «Крылья Советов»), Никиту Кривцова («Краснодар»), а также себя.

«Тюкавин, Салтыков, Кривцов, себя бы тоже включил, Шитова бы отметил. Он не так часто играет, но у него хорошие перспективы», — сказал Даниил Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

А вот самые молодые команды:
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Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Даниил Денисов провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника «Спартака» пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

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