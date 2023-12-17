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Президент ФИФА Инфантино высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Инфантино высказался о новом формате клубного чемпионата мира
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира — 2025, который будет проводиться в обновлённом формате. Всего в соревновании примут участие 32 клуба.

«Клубы играют основополагающую роль в мировом футболе, и клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет важной вехой в предоставлении клубам всех конфедераций подходящей сцены, на которой они смогут проявить себя на самом высоком уровне игры.

Это будет открытое соревнование, основанное на спортивных заслугах, которое сыграет ключевую роль в наших усилиях сделать футбол по-настоящему глобальным», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью пресс-службе организации.

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.

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